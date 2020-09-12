В центре Саранска временно ограничат стоянку транспорта

В центральной части Саранска будет временно ограничена стоянка транспортных средств.

В период с 18:00 11 сентября до 18:00 25 сентября стоянка транспортных средств будет запрещена на следующих объектах: на парковке по ул. Саранской, прилегающей к ресторанному комплексу «Мордовское подворье» (ул. Саранская, 21); на участке от здания ресторанного комплекса «Мордовское подворье» (ул. Саранская, 21) до ул. Пролетарской.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение конкурса резчиков по дереву под названием «Поющее дерево».

Исключение составляют транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также автомобили, задействованные в проведении конкурса.

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Источник: adm-saransk.ru