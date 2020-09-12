В Ковылкино загорелся магазин

В Ковылкино пожарные ликвидировали возгорание магазина.

Вечером 11 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Желябова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит магазин «Светлана». Огонь распространился на площади 1 тыс. квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания магазина в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru