В Мордовии 36-летнего мужчину осудили за убийство знакомого

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя, который убил своего знакомого.

Преступление было совершено в ноябре прошлого года в селе Сабур-Мачкасы Чамзинского района. Преступник, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, не менее 28 раз ударил металлическим предметом по голове своего 61-летнего знакомого, который напомнил ему про денежный долг. От полученных травм пострадавший скончался.

В ходе следствия также выяснилось, что злоумышленник без разрешения зашел в дом жительницы упомянутого села и лег на диван. Гостя вывел из жилища знакомый хозяйки дома.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 9 лет лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru