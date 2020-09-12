В Атяшевском районе сгорела заброшенная постройка

В Атяшевском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.
Вечером 11 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Киржеманы. На улице Войнова загорелась заброшенная постройка. Пламя уничтожило строение на площади, составляющей 54 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась заброшенная постройка.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru