В Атяшевском районе сгорела заброшенная постройка

В Атяшевском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Вечером 11 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Киржеманы. На улице Войнова загорелась заброшенная постройка. Пламя уничтожило строение на площади, составляющей 54 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась заброшенная постройка.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru