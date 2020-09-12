Житель Саранска угрожал убийством сводному брату

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который угрожал убийством своему сводному брату.

Было установлено, что на днях 54-летний житель Саранска распивал спиртные напитки в компании своего 61-летнего сводного брата. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора на бытовой почве. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта взял в руки нож и принялся выкрикивать угрозы в адрес сводного брата. Последний выбежал из помещения, где проходила попойка, и вызвал полицию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего гражданина.

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Источник: 13.мвд.рф