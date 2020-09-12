В Ардатове сгорело сено

В Ардатове произошел пожар, который уничтожил сено.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 11 сентября. Неподалеку от дома №28, расположенного по адресу – улица Гражданская, загорелось сено.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
Пламя уничтожило сено на площади, составляющей 32 квадратных метра.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru