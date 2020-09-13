Полицейские изъяли синтетические наркотики у 26-летнего жителя Саранска

Сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у жителя Саранска.

Неподалеку от села Пензятка Лямбирского района стражами порядка был задержан 26-летний житель Саранска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 4,97 г.

Молодой человек заявил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Саранска.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф