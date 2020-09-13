Четырех жителей Мордовии осудили за убийство 18-летней давности

В Мордовии суд вынес приговор в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в убийстве, совершенном 18 лет назад.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в Саранске в конце июня 2002 года четыре жителя республики, будучи членами преступной группировки, убили 23-летнего парня во дворе жилого дома. Молодой человек был убит из огнестрельного оружия. Преступление было совершено в рамках борьбы преступных группировок за территории влияния.

Решением суда в отношении злоумышленников были избраны меры наказания в виде лишения свободы на срок от 12 до 14 лет.

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Источник: mordovia.sledcom.ru