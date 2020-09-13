Житель Ичалковского района пойдет под суд за кражу велосипеда

В Ичалковском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в похищении велосипеда.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в июле нынешнего года 31-летний житель села Кемля, проходя мимо гаража, расположенного по адресу – переулок Коммуны, обратил внимание на то, что двери приоткрыты. Мужчина, проникнув в гараж, похитил один из находившихся там велосипедов.

Сельчанин планировал оставить украденное транспортное средство в личное пользование.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф