В Рузаевке была изъята из оборота фальшивая банкнота

В Рузаевке была изъята из оборота поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

На днях в дежурную часть отдела МВД России по Рузаевскому району поступило сообщение от службы инкассации о том, что во время пересчета выручки, поступившей из одного из магазинов Рузаевки, была обнаружена и изъята поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Выяснилось, что накануне обнаружения фальшивой купюры работница упомянутого магазина разменяла две банкноты, лежавшие в сейфе торгового заведения, на купюры аналогичного номинала, принесенные из дома. Женщина пояснила, что хотела заменить потертые банкноты на денежные средства более позднего года выпуска. Поддельную купюру работница магазина длительное время хранила дома, поскольку откладывала деньги на ремонт квартиры. Женщине не может вспомнить, каким образом у неё оказалась фальшивая банкнота.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф