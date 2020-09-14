В Мордовии полицейские провели очередной этап операции «Притон»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения очередного этапа операции под названием «Притон».

В ходе проведения указанной операции стражи порядка зафиксировали два преступления по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Также составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, связанных с потреблением наркотиков и их незаконным оборотом.

Из незаконного оборота были изъяты наркотики массой около 1 кг.

Также читайте о том, что в Рузаевке была изъята из оборота фальшивая банкнота.

Источник: 13.мвд.рф