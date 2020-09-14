Жительница Ичалковского района угрожала убийством бывшему мужу

В Ичалковском районе сотрудниками правоохранительных органов была задержана местная жительница, которая угрожала убийством бывшему мужу.

Некоторое время назад житель указанного района пришел домой к своей 44-летней бывшей жене, чтобы забрать несовершеннолетнюю дочь, поругавшуюся с матерью. Вышло так, что гражданин не смог пораньше уйти с работы, по причине чего к моменту его прихода дочь уже ушла из дома. Мужчину встретила бывшая жена. Между ними вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений женщина, схватив в руки нож, стала высказывать в адрес бывшего супруга угрозы убийством.

В отношении 44-летней гражданки было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф