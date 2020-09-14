На следующей неделе в школах, детсадах и больницах Саранска включат отопление

В ходе оперативного совещания, которое прошло в администрации Саранска, был обсужден вопрос, касающийся начала отопительного сезона.

Действующие нормы предусматривают, что центральное отопление включается, когда среднесуточная температура наружного воздуха не превышает 8 градусов тепла в течение 5 дней.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, было принято предварительное решение о подключении теплоснабжения социальных объектов (детских садов, школ и учреждений здравоохранения) с 25 сентября, многоквартирных домов – с 28 сентября.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru