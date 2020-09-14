В Саранске насчитывается 153 места производства земляных работ

С начала сентября в Саранске был выдан 71 ордер на производство земляных работ.

По данным на 11 сентября, в городе имеется 153 места производства земляных работ.

Начальник административно-технической инспекции Алексей Вахтеров сообщил, что 103 места земляных работ не были приняты, из них 58 - АО «СаранскТеплоТранс».

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев во время оперативного совещания напомнил об инциденте, произошедшем на минувшей неделе на улице Косарева. Во время проведения земляных работ был поврежден электрокабель. Было нарушено троллейбусное сообщение в северо-восточной части города. Градоначальник заявил, что сейчас необходимо подсчитать все убытки и по правовым вопросам обратиться в судебные органы, если в добровольном порядке организация не возместит причиненный ущерб.

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Источник: adm-saransk.ru