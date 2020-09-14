В Мордовии возобновляют работу читальные залы

В Мордовии возобновляют работу архивы библиотек, читальные залы, залы для прослушивания и просмотровые залы.

Также вновь разрешены сходы граждан, предусмотренные законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», для решения конкретных вопросов местного значения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что было принято предварительное решение о подключении теплоснабжения социальных объектов Саранска (детских садов, школ и учреждений здравоохранения) с 25 сентября, многоквартирных домов – с 28 сентября.

Источник: adm-saransk.ru