В Саранске могут установить антивандальные остановки общественного транспорта

С начала нынешнего года в Саранске были разбиты стекла на 35 остановках общественного транспорта.

В результате упомянутых актов вандализма городскому бюджету был нанесен ущерб в размере 320 тыс. рублей.

На оперативном совещании, прошедшем 14 сентября, мэр Саранска Пётр Тултаев поручил рассмотреть возможность приобретения так называемых вандалоустойчивых остановочных павильонов.

Директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Дергунов пояснил, что закупка новых стекол занимает немало времени по причине того, что стекла изготавливаются на заказ, и сроки поставки определяет завод-изготовитель.

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Источник: adm-saransk.ru