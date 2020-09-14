В Темникове в ДТП пострадали два человека

В Темникове произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 11 сентября на 30-м километре дороги, пролегающей между Краснослободском и Темниковым. По предварительной информации, 53-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21140, проявив невнимательность во время движения по перекрестку, не предоставил право первоочередного проезда автомобилю марки «Лада-Ларгус», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получили 38-летний водитель «Лады» и 81-летняя пассажирка ВАЗа. Автомобилист доставлялся в больницу, откуда был отпущен после оказания необходимой медицинской помощи. Пенсионерка была госпитализирована.

Также читайте о том, что в Саранске пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором сам же и пострадал.

Источник: гибдд.рф