В Краснослободском районе пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором пострадал ребенок

В Краснослободском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Инцидент произошел в ночь на 12 сентября на 3-м километре дороги, пролегающей между Ельниками и магистралью, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительным данным, 52-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Сенс» в состоянии алкогольного опьянения, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Пострадал 11-летний пассажир машины. Ребенок был госпитализирован.

В отношении автомобилиста был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф