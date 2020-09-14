В Рузаевке иномарка сбила подростка

В Рузаевке 15-летний парень попал под колёса иномарки.

ДТП произошло днём 12 сентября напротив дома №3, расположенного по адресу – улица Титова. Было установлено, что 15-летний подросток пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В определенный момент на парня совершил наезд автомобиль марки «Хендай», за рулем которого находилась 30-летняя женщина.

Пострадавший доставлялся в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи парень был отпущен домой.

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Источник: гибдд.рф