В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадали две женщины

В Зубово-Полянском районе пострадали две пассажирки опрокинувшегося автомобиля.

Происшествие произошло днём 12 сентября на 21-м километре дороги, пролегающей между Зубовой Поляной и Ширингушами. По предварительной информации, 37-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено-Логан», превысив скорость, потерял контроль над управлением, что привело к съезду транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Пострадали две пассажирки «Рено» 43- и 33-летнего возраста. Женщины доставлялись в районную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф