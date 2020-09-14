В Ковылкинском районе 18-летний водитель легковушки сбил 74-летнего пенсионера

В Ковылкинском районе юный водитель легкового автомобиля сбил пенсионера.

ДТП произошло вечером 12 сентября на территории населенного пункта Изосимовка. Напротив дома №74, расположенного по адресу – улица Центральная, 18-летний парень, управлявший легковым автомобилем марки ВАЗ-21099, проявив невнимательность, допустил наезд на 74-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.

Пострадавший был госпитализирован в районную больницу.

В отношении водителя легкового автомобиля был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф