В Лямбирском районе в ДТП с участием двух иномарок пострадали два человека

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали два человека.

Вечером 12 сентября на 9-м километре дороги, пролегающей между Саранском и Пензяткой, 42-летний водитель автомобиля марки «Опель-Астра», не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в двигавшийся в попутном направлении автомобиль марки «Форд-Фокус». После этого первое транспортное средство съехало в кювет, а вторую машину развернуло.

Телесные повреждения получили два пассажира «Форда», среди которых 24-летняя девушка и 38-летний мужчина. Пострадавшие доставлялись в больницу.

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Источник: гибдд.рф