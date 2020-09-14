В Саранске легковой автомобиль сбил кабана

В Саранске водитель легкового автомобиля сбил кабана.

Инцидент произошел вечером 12 сентября на 12-м километре дороги, пролегающей между Саранском и Рузаевкой. Легковой автомобиль марки «Лада-Калина» под управлением 24-летнего парня совершил наезд на кабана, который перебегал проезжую часть. После этого транспортное средство съехало с дороги в кювет, а затем опрокинулось.

Водителю легковушки понадобилась медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф