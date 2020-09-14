В Саранске ДТП унесло жизнь 71-летнего пенсионера

В Саранске произошло ДТП, которое унесло жизнь 71-летнего пенсионера.

Происшествие произошло поздним вечером 12 сентября. На 9-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, 30-летний водитель автомобиля марки «Лада-Приора» совершил наезд на 71-летнего пенсионера, пересекавшего проезжую часть на участке, который для этого не предназначается.

Полученные пешеходом телесные повреждения оказались смертельными. Мужчина скончался в автомобиле медиков.

Известно, что автомобилист был трезв.

Также читайте о том, что в Ковылкинском районе 18-летний водитель легковушки сбил 74-летнего пенсионера.

Источник: гибдд.рф