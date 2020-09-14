В Торбеевском районе горела хозяйственная постройка

В Торбеевском районе пожарные ликвидировали возгорание хозяйственной постройки.

В ночь на 13 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Вендрей. Возле дома №9, расположенного по адресу – улица Интернациональная, загорелась хозяйственная постройка, предназначенная для хранения дров. Огонь повредил строение на площади 35 квадратных метров.

В результате данного происшествия, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru