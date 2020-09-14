В Ельниках в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Ельниках произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Происшествие произошло в ночь на 13 сентября. Неподалеку от дома №2, расположенного по адресу – улица Ленина, не смогли поделить дорогу два автомобиля, марки которых не сообщаются.

В результате столкновения транспортных средств пострадал один человек. О состоянии пострадавшего нет никаких сведений.

В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.

Причина столкновения транспортных средств в настоящее время устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru