В Чамзинском районе произошел пожар на территории предприятия

В Чамзинском районе пожарные ликвидировали возгорание на территории предприятия.

Происшествие произошло утром 13 сентября в селе Апраксино. На территории ЗАО «Мордовский бекон» загорелся корпус №18.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило кровлю корпуса №18 на площади 10 квадратных метров.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru