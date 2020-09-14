В Атяшевском районе 22-летний автомобилист сбил 30-летнего пешехода

В Атяшевском районе 30-летний мужчина попал под колёса автомобиля.

ДТП произошло вечером 13 сентября на 22-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Комсомольский, Атяшево, Ардатов, Тургенево и границу с Чувашией. Водитель автомобиля марки УАЗ 22-летнего возраста совершил наезд на 30-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.

Пешеход был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

Известно, что на одежде пострадавшего не было светоотражающих элементов.

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Источник: гибдд.рф