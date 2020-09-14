Владимир Волков поздравил программистов с профессиональным праздником

Глава Мордовии Владимир Волков поздравил работников сферы IT с профессиональным праздником.

Глава Мордовии, выступая на торжественном мероприятии, сообщил, что дал поручение министру информатизации и связи Игорю Вольфсону совместно с «Корпорацией развития» проработать создание постоянной площадки по принципу проектного офиса, которая бы продвигала продукты республиканских компаний на российском и международном рынке, оказывала помощь в привлечении инвестиций от федеральных институтов развития.

Владимир Волков подчеркнул, что в республиканской сфере IT уже занято более 1100 специалистов, действуют свыше 150 крупных и малых организаций, которые добиваются весомых, значимых результатов.

Среди флагманов республиканской отрасли IT была названа компания «Байтэкс», которая экспортирует услуги в США, Западную Европу и Южную Америку. Данная компания входит в тройку крупнейших мировых студий тестирования игрового программного обеспечения.

В Мордовии также успешно развивается школа программирования для детей «Софтиум».

Также читайте о том, что Владимир Волков вручил награды за активное участие в борьбе с коронавирусом.

Источник: e-mordovia.ru