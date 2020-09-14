В Темниковском районе в результате пожара погиб мужчина

В Темниковском районе произошел пожар, во время которого погиб мужчина.

Трагическое происшествие произошло утром 14 сентября в населенном пункте Кондровка. На улице Ламоносовской загорелся жилой дом №56. Проживающие по соседству граждане, заметив, что из постройки идет сильный дом, вызвали пожарно-спасательные подразделения. К моменту приезда последних имело место открытое горение дома и надворных построек.

Во время ликвидации возгорания пожарные возле входной двери обнаружили труп мужчины, проживавшего в доме. Возраст погибшего устанавливается.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru