В Саранске завершилось благоустройство дворовых территорий

В Саранске полностью завершились работы по благоустройству дворовых территорий.

Благоустройство дворовых территорий осуществлялось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В ходе заседания общественной комиссии по обеспечению реализации упомянутого федерального проекта, которое прошло в начале сентября, были определены дворы, подлежащие благоустройству в 2021 году. В основной перечень в Ленинском районе вошли 7 дворовых территорий, в Октябрьском – 4, в Пролетарском – 8.

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Источник: adm-saransk.ru