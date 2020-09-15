В Саранске горела крыша жилого дома

В Саранске произошло возгорание кровли жилого дома.
Утром 14 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Советской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит кровля жилого дома №204.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил кровлю жилого дома на площади 1 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru