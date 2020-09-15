Мэр Саранска сделал прививку от гриппа и пневмококковой инфекции

Муниципальные служащие администрации Саранска во главе с градоначальником прошли вакцинацию от гриппа.

Первая группа сделала прививки 14 сентября. В неё вошли около 50 человек, среди которых заместители мэра, руководители и сотрудники структурных подразделений, не имеющие противопоказаний.

С главными врачами лечебных учреждений Саранска был согласован график, в соответствии с которым сотрудники администрации города пройдут вакцинацию до 25 сентября.

Мэр Саранска Пётр Тултаев согласился сделать сразу две прививки – от гриппа «Флю-М» и от пневмококковой инфекции «Превенар».

Градоначальник отметил, что прививка в нынешних условиях представляет собой настоятельную необходимость.

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Источник: adm-saransk.ru