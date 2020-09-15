В Саранска продолжается мониторинг соблюдения масочно-перчаточного режима

Мэр Саранска Пётр Тултаев поручил продолжать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в городе.

С начала сентября было проверено 78 объектов торговли и общественного питания, на 3 организации были составлены протоколы.

На текущей неделе рейды по проверке соблюдения установленных профилактических мер будут продолжены.

Рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и такси проводятся на регулярной основе.

С конца мая было проверено 16162 единицы общественного транспорта, 7532 пассажира на месте устранили выявленные замечания, на нарушителей составлено 97 протоколов.

Градоначальник акцентировал внимание глав районных администраций на том, что дезинфекцию лавочек, элементов на детских площадках на придомовых территориях и входных групп многоквартирных домов необходимо продолжать в прежнем режиме.

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Источник: adm-saransk.ru