В Инсаре в результате ДТП пострадал 14-летний подросток

В Инсаре произошло ДТП, в результате которого пострадал 14-летний подросток.

Происшествие произошло вечером 14 сентября на пересечении улиц Советской и Фролова. По предварительной информации, 34-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21099, совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении мопеду марки «Альфа» под управлением 14-летнего подростка, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Водитель мопеда получил телесные повреждения. Парень был госпитализирован.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

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Источник: гибдд.рф