В Саранске 16 сентября ограничат движение транспортных средств по улице Попова

В Саранске 16 сентября будет ограничено движение транспортных средств по улице Попова.

В период с 08:00 до 19:00 16 сентября движения и стоянка транспортных средств будут запрещены на участке указанной улицы, пролегающем от улицы М. Расковой до улицы Комарова.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по реконструкции линий наружного освещения.

Водителям следует заблаговременно планировать маршрут движения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru