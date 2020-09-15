В Инсарском районе пострадал водитель опрокинувшейся иномарки

В Инсарском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 40-летний автомобилист.

Происшествие произошло ранним утром 14 сентября на 48-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 40-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Форд-Фокус», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на металлическое ограждение, а после этого опрокинулось.

Водитель иномарки доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф