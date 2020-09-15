В Саранске в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадала женщина

В Саранске водитель грузовика устроил ДТП, в результате которого пострадала женщина.

Инцидент произошел утром 14 сентября на территории Октябрьского района города. Напротив дома №74А, расположенного по адресу – улица Косарева, 31-летний водитель грузовика марки «Скания» во время движения задним ходом врезался в легковой автомобиль марки «Лада-Калина».

Медицинская помощь понадобилась 31-летней женщине, которая находилась за рулем «Лады».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Инсарском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 14-летний подросток.

Источник: гибдд.рф