В Ковылкино произошло ДТП с участием трех автомобилей

В Ковылкино 66-летний автомобилист устроил ДТП.

Происшествие произошло утром 14 сентября на пересечении улиц Советской и Комсомольской. По предварительной информации, 66-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Дэу», не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Веста», в результате чего транспортные средства столкнулись. После этого первая машина врезалась в стоявший поблизости автомобиль марки «Фольксваген».

Пострадала 39-летняя женщина, управлявшая «Ладой». Гражданка доставлялась в районную больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф