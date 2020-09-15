В Саранске женщина пострадала в результате падения в салоне троллейбуса

В Саранске 68-летняя женщина пострадала, упав в салоне троллейбуса.
Происшествие произошло днём 14 сентября на улице Косарева. По предварительной информации, 41-летний гражданин, находившийся за рулем троллейбуса, в определенный момент движения резко затормозил. По указанной причине в салоне транспортного средства упала 68-летняя женщина.
Медики осмотрели пострадавшую на месте происшествия. Госпитализация гражданке не понадобилась.
В момент инцидента водитель троллейбуса был трезв.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф