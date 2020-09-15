В Инсаре горела баня

В Инсаре произошло возгорание бани.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 14 сентября. На улице 2-я Полевая загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади 12 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания бани.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф