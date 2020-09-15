Жительница Саранска фиктивно прописала в свей квартире нескольких граждан Индии

В Саранске местная жительница фиктивно зарегистрировала в своей квартире нескольких иностранцев.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в конце августа нынешнего года 39-летняя жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире, расположенной в Октябрьском районе города, трех граждан Индии, которые являются студентами республиканского университета. Фактически иностранцы проживают по другому адресу.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф