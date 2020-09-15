В Саранске заключили под стражу уроженцев Чечни, подозреваемых в вымогательстве

В Саранске сотрудники правоохранительных органов заключили под стражу уроженцев Чечни, которые подозреваются в вымогательстве.

Стражами порядка было установлено, что в конце минувшей недели два гражданина 28- и 31-летнего возраста, проживающие в Москве и являющиеся уроженцами Чечни, по просьбе своей знакомой приехали в Мордовию, где вымогали у её бывшего сожителя, 30-летнего гражданина Узбекистана, 500 тыс. рублей.

Денежные средства подозреваемые требовали от пострадавшего в качестве возврата долга гражданской супруге. Несколько месяцев назад сожители оформили в кредит по паспорту девушки мобильные телефоны, ноутбук и другую бытовую технику. Спустя некоторое время они расстались, после чего девушка уехала в Москву, забрав с собой всё имущество, а мужчина перестал вносить плату по имеющимся финансовым обязательствам. Гражданские супруг спустя некоторое время вновь стали жить вместе. После очередной ссоры девушка в социальных сетях написала своему знакомому, чтобы он приехал за ней в Саранск и попросил сожителя отдать ей деньги за купленную технику. В Мордовию подозреваемый прибыл со своим товарищем. Придя в квартиру к потерпевшему, подозреваемые, угрожая ножом, связали его скотчем, а затем стали душить шнуром от утюга, требуя передать деньги.

Воспользовавшись моментом, когда уроженцы Чечни отвлеклись, 30-летний мужчина вызвал полицию. Подозреваемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска совместно с патрульно-постовой службой на месте преступления.

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Источник: 13.мвд.рф