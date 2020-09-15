В Мордовии работницу почты осудили за присвоение чужих денег

В Ковылкино суд вынес приговор в отношении сотрудницы почты, обвиняемой в присвоении чужих денег.

В октябре прошлого года 28-летняя злоумышленница, используя служебное положение, присвоила вверенные ей денежные средства в сумме более 200 тыс. рублей, принадлежащие 81-летнему жителю Ковылкино. Деньги поступили в учреждение в качестве выплаты дивидендов. Пенсионер не получил денежные средства в назначенный срок, после чего обратился к руководству организации.

Было установлено, что преступница, имея свободный доступ к деньгам, находящимся в кассе учреждения, сформировала бланк перевода на 203,9 тыс. рублей на имя пожилого мужчины, внеся в документ его недостоверные анкетные данные, затем подделала в нём его подпись, после чего внесла сведения о произведенных расходных операциях о выплате электронного перевода.

Деньги девушка потратила на погашение кредитов и возращение долгов знакомым. Свою вину гражданка признала полностью и возместила причиненный организации ущерб.

Решением суда в отношении злоумышленницы была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф