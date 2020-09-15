Два жителя Краснослободского района пойдут под суд по обвинению в серии краж

В Краснослободском районе суд вынесет приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении нескольких краж.

Стражами порядка было установлено, что в период с марта по июнь нынешнего года два жителя указанного района 34- и 36-летнего возраста три раза незаконно проникали на склад сельхозпредприятия, расположенного в селе Селищи, откуда похищали металлические изделия.

Кроме того, обвиняемые несколько раз, пользуясь отсутствием замков, проникали на территории частных дворов, расположенных в указанном селе, и из сараев, а также домов похищали чужое имущество, в том числе изделия из цветного и черного металла.

Украденное мужчины перепродавали или сдавали в пункты приема металла, вырученные деньги тратили на личные нужды. Сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф