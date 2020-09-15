В Мордовии сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Безопасный регион»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции 12 сентября провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Безопасный регион».

Инспекторы ГИБДД несли службу в местах концентрации ДТП, массового скопления граждан, а также на участках автодорог, где чаще всего можно встретить нарушителей ПДД.

Было выявлено 64 факта нарушения ПДД. Чаще всего имели место нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, непредставление преимущества в движении пешеходам, техническая неисправность транспортных средств (тонировка), а также управление машиной без использования ремней безопасности.

Было выявлено три водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

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Источник: 13.мвд.рф