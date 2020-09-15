Жительница Ромодановского района подозревается в краже золотой цепочки

В Ромодановском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в краже.

Было установлено, что 40-летняя жительница указанного района, проходя флюорографию в поликлинике, зашла в кабинет и обнаружила оставленную 30-летней женщиной золотую цепочку с кулоном. Гражданка забрала украшение и ушла домой.

Подозреваемая не отрицает свою вину.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф