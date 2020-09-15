Полицейские изъяли синтетические наркотики у безработного жителя Рузаевки

Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у жителя Рузаевки.

В Лямбирском районе стражи порядка неподалеку от трассы, пролегающей между Нижним Новгородом и Саратовом, задержали 24-летнего безработного жителя Рузаевки, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой порядка 3 г.

Молодой человек сообщил, что приобрел запрещенные вещества для личного потребления.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении жителя Рузаевки.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф