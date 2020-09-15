Житель Больших Березников подозревается в угоне двух автомобилей

Сотрудники полиции задержали жителя Больших Березников, который подозревается в угоне двух автомобилей.

Стражами порядка было установлено, что 4 сентября 35-летний житель указанного населенного пункта похитил из гаража автомобиль марки ВАЗ-21124, принадлежащий 57-летнему мужчине. Машина была остановлена сотрудниками ГИБДД на одном из участков дороги, пролегающей между населенными пунктами Ардатов и Комсомольский. Мужчина заявил, что взял автомобиль, чтобы покататься, а затем вернуть обратно.

Спустя несколько дней подозреваемый распивал спиртные напитки в компании нескольких человек. В ходе попойки один из участников застолья обронил ключи, которые 35-летний гражданин подобрал, но законному владельцу ничего не сказал. После завершения пьянки подозреваемый, воспользовавшись украденными ключами, на чужом автомобиле марки ВАЗ-21099 уехал в село Марьяновка, где его задержали сотрудники уголовного розыска.

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Источник: 13.мвд.рф