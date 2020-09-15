В Саранске был задержан 27-летний парень, подозреваемый в краже мобильного телефона

В Саранске сотрудники полиции задержали 27-летнего местного жителя, который подозревается в краже мобильного телефона.

Стражами порядка было установлено, что 27-летний житель Саранска, не имеющий постоянного места работы, гостил у 42-летней женщины, проживающей в Пролетарском районе города. В компании владелицы жилья и её 48-летней подруги парень распивал алкогольные напитки. В определенный момент приятельница хозяйки жилища вышла из комнаты, оставив без присмотра свой мобильный телефон. Молодой человек, воспользовавшись упомянутым обстоятельством, похитил гаджет, после чего поспешил покинуть квартиру. Украденный мобильный телефон парень сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В отношении 27-летнего горожанина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф